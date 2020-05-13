Берлин, , 19:53 — REGNUM Работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время перейдут в финальную стадию, сообщает 13 мая агентство Bloomberg.

К такому заключению Bloomberg приходит на основе спутниковых снимков немецкого порта Мукран, опубликованных Planet Labs inc., на которых видно перемещение секций будущего газопровода на погрузочную пристань.

Агентство напоминает, что немецкий морской порт Мукран является логистическим центром строительства «Северного потока — 2», к тому же там уже бросил якорь морской трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский».

Как сообщало ИА REGNUM, достройка готового на 94% газопровода была прервана в конце 2019 года после введения Вашингтоном санкций против европейских компаний — подрядчиков строительства.

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