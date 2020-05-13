Белград, , 18:42 — REGNUM Национальная авиакомпания Сербии Air Serbia объявила о решении отложить начало регулярных пассажирских перевозок до 15 июня. Ранее планировалось, что они возобновятся 1 июня, но авиакомпания подчинилась рекомендации Европейской комиссии о продлении временного ограничения.

При этом ограниченное сообщение с Лондоном, Франкфуртом, Цюрихом и Веной, которое планировалось запустить с 18 мая остается в силе, но рейсов будет меньше, чем планировалось.

В авиакомпании Air Serbia заявили, что они тщательно следят за возможным открытием границ в регионе и будут готовы сосредоточиться на региональных рейсах.