Москва, , 16:20 — REGNUM Для поддержки предприятий военно-промышленного комплекса можно ускорить сроки выполнения государственного оборонного заказа по некоторым направлениям, заявил 13 мая президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной отрасли.

«Так же как может быть и гособоронзаказ — сдвинуть по некоторым позициям тоже влево», — сказал Владимир Путин.

Речь идёт о поддержке предприятий и отраслей, экономически пострадавших от режима ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году ВКС России должны получить первые серийные истребители пятого поколения Су-57 из партии в 76 единиц, заказанных для оснащения трех авиационных полков Воздушно-космических сил.

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