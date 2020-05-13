Москва, 13 мая 2020, 13:22 — REGNUM Схему выдачи кредитов бизнесу на поддержку занятости нужно сделать более гибкой. С таким предложением 13 мая выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Комментируя выступление главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова по проекту постановления о таких кредитах, глава правительства предложил внести корректировку.
«Можно, мне кажется, дать бизнесу возможность выбора: либо один МРОТ, как вы сказали, ежемесячно в течение полугода, либо по два МРОТа в течение трех месяцев», — сказал он.