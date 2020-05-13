Москва, , 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

«Именно они сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать всё возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя», — сказал он.

Мишустин напомнил, что средства на эти цели правительство оперативно довело до регионов. По данным на 12 мая, общая сумма финансирования, направленного на доплаты врачам, превысила 27,5 млрд рублей.

«Однако израсходовано из них не более 4,5 млрд рублей», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, проблемы есть и в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно. А на Чукотке и в Магадане к выплатам вообще не приступили.