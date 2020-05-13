Москва, , 10:25 — REGNUM Прогноз Управления энергетической информации минэнерго США, согласно которому Россия столкнется со снижением добычи нефти в 0,8 млн баррелей в сутки, не самый худший из возможных, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Насколько мне известно, Россия участвует в сделке ОПЕК++, которая предполагает снижение добычи на 2,3 млн баррелей в сутки. Поэтому понятно, что прогноз о снижении суточной добычи на 0,8 млн баррелей это еще не самый худший вариант из возможных, — сказал Колганов. — Поэтому я не думаю, что такой прогноз это некая угроза. Напротив, у меня такое впечатление, что прогноз минэнерго США исходит из того, что согласованное сокращение будет смягчаться. Видимо, министерство США исходит из того, что спрос на нефть будет постепенно восстанавливаться и сокращение добычи не вечное. И добыча постепенно будет нарастать».

Поэтому, как полагает экономист, никакой катастрофы пока можно не ждать.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Управление энергетической информации (EIA) правительства США изменило прогноз рост спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения.

Читайте ранее в этом сюжете: США изменили прогноз по спросу на нефть