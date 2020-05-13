Москва, 13 мая 2020, 10:25 — REGNUM Прогноз Управления энергетической информации минэнерго США, согласно которому Россия столкнется со снижением добычи нефти в 0,8 млн баррелей в сутки, не самый худший из возможных, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 13 мая корреспонденту ИА REGNUM.
Поэтому, как полагает экономист, никакой катастрофы пока можно не ждать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Управление энергетической информации (EIA) правительства США изменило прогноз рост спроса на нефть в 2020 году в сторону снижения.
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