Лондон, , 09:01 — REGNUM Прогноз о падении российской экономики в 2020 году на 4,5% из-за «двойного удара» — пандемии коронавируса и падения нефтяных цен — дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщается в обнародованном 13 мая докладе банка о региональных экономических перспективах.

При этом в 2021 году эксперты банка дают прогноз на рост российской экономики на 4%.

«Перестановки в правительстве (России) в январе 2020 года послали ясный сигнал о намерении придерживаться подхода, более нацеленного на рост и на смягчение жесткой политики последних лет», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно новым данным, разница нынешнего с прошлогодним ноябрьским прогнозом ЕББР, где экономике России предсказывался рост в 1,7%, составляет 6,2%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в апреле 2020 года продажи новых машин компании Hyundai в России упали на 84% по сравнению с прошлым годом.