Томск, , 08:33 — REGNUM В Томской области около 150 тысяч семей с детьми смогут получить выплаты по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в областной администрации.

Заявления на новые меры поддержки принимает Пенсионный фонд России. По словам управляющего отделением ПФР по Томской области Дмитрия Мальцева, оформить выплаты можно до 1 октября.

Мальцев подчеркнул, что лучше сделать это бесконтактным способом — через портал госуслуг. Ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей также можно оформить через личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда.

Напомним, ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трёх лет. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с июня могут оформить семьи, в которых есть дети в возрасте от трёх до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кубани многодетные семьи получат региональные выплаты из-за коронавируса.