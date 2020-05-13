Владивосток, , 06:09 — REGNUM В Приморье торжественно спустили на воду судно из серии танкеров класса «Афрамакс», заложенное на судостроительном комплексе «Звезда» в Большом Камне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Зеленые» «Афрамаксы» будут перевозить сырую нефть и нефтепродукты. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов — установки могут работать на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе.

При спуске судна губернатор Олег Кожемяко отметил, что строительство таких танкеров — большой вклад в развитие экономики страны.

«Этот танкер закладывал президент России Владимир Путин. У нас появилась возможность самим перевозить нефть, не зависеть от поставщиков из других стран. Мы берём лучшие мировые практики, при этом развивая свою промышленность, новые технологии, за такими типами судов пойдут другие», — добавил Кожемяко.

Губернатор также сказал, что таких судов не было за всю историю России. Всего планируют построить 12 «Афрамаксов», шесть — уже стоят в закладке.

По словам гендиректора «Звезды» Сергея Целуйко, благодаря слаженной работе коллектива завода корабль спускают на воду на месяц раньше срока.

Танкер назвали «Владимир Мономах», перед спуском провели традиционные обряды — его освятили, «крестной мамой» танкера стала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Длина судна — 250 метров, ширина — 44 метра, водоизмещение составляет 114 тыс. тонн. Есть площадка для вертолёта.

Как сообщало ИА REGNUM, в акватории Чёрного моря проходят заводские ходовые испытания морского буксира «Андрей Степанов», построенного для отряда судов обеспечения Черноморского флота России.