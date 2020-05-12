Севастополь, , 15:20 — REGNUM В акватории Чёрного моря проходят заводские ходовые испытания морского буксира «Андрей Степанов», построенного для отряда судов обеспечения Черноморского флота России. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж буксира при содействии заводской сдаточной командой осваивает судовые системы, устройства и механизмы нового судна, обучается их эксплуатации и техническому обслуживанию.

В ходе испытаний экипаж провёл тренировку по приёму на борт буксира поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС и противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО Черноморского флота, совершивших несколько посадок и взлётов с вертолётной палубы судна.

По окончанию заводских ходовых испытаний будет проведена совместная ревизия судовых систем, устройств и механизмов. Экипаж и заводская команда подготовят судно к следующему этапу государственных испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, новый морской буксир проекта 23 470 «Сергей Балк» — головное судно данной серии — был передан в состав Черноморского флота России в феврале.

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