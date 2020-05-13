Москва, , 05:49 — REGNUM Кризис закончится не раньше, чем закончится история с эпидемией, так считает предприниматель, издатель, бизнес-тренер, главный редактор журналов «Пресс-служба» и «Управление сбытом» Тимур Асланов. В интервью ИА REGNUM он также попытался представить, как отразится эпидемия коронавируса на российской экономике.

Предприниматель, издатель, бизнес-тренер, главный редактор журналов «Пресс-служба» и «Управление сбытом» Тимур Асланов © Тимур Асланов

ИА REGNUM: Тимур, у вас есть представление о том, когда кризис может закончиться?

Тимур Асланов: Сегодня прогнозировать, когда закончится экономический кризис, который пришел в нашу страну благодаря коронавирусу, дело крайне неблагодарное, потому что ситуация с вирусом, самоизоляцией и прочими ограничительными мерами еще не только не разрешилась, но и никто не может дать четкого ответа на вопрос, а когда она разрешится. А значит и экономическая ситуация дальше будет всё больше ухудшаться.

То есть у кризиса не видно конца, невозможно ничего планировать и достижение так называемого дна, от которого можно оттолкнуться и начать восстанавливаться, пока не представляется возможным и совершенно непонятно, когда теоретически это может произойти.

ИА REGNUM: Предположим, карантин закончился, что ждёт экономику?

Тимур Асланов: Мы не можем сейчас сказать, что будет происходить в обществе даже если нас выпустят всех на работу прямо завтра. Потому что вирус никуда не делся. И это значит, что в любой момент может начаться вторая волна, а за ней и другие. Пример с Чехией тому подтверждение.

Плюс до сих пор нет понятного ответа на вопрос — может ли человек, который уже переболел коронавирусом заразиться второй раз. То есть мы будем выходить, начинать работать, а потом нас опять на несколько недель могут загнать в самоизоляцию.

ИА REGNUM: Предположим, коронавирус отступил 1 июня, как поведёт себя бизнес?

Тимур Асланов: Кризис будет долгим и очень сложным. По оценкам многих, это самый тяжелый кризис за последние 30 лет. 1998, 2008, и даже 2014 годы, последствия которых многие бизнесы не пережили окончательно даже к началу 2020 года, все-таки не носили характера такого глобального бедствия для экономики нашей страны и конкретно для бизнеса.

Колоссальное количество предприятий малого и среднего бизнеса уже не восстановится после двух месяцев карантина. Да и крупный бизнес, не имеющий государственной составляющей, чувствует себя сегодня крайне тревожно. И каждая неделя продления самоизоляции будет приносить новые и новые банкротства. Работу вести невозможно, доходов нет, при этом кредиторы все равно требуют денег — арендодатели, банки, выдавшие кредиты, поставщики товаров, которые не продаются, а у кого-то уже и потеряли срок годности…

Президент, который требует, чтобы бизнес взял на себя функции государства и платил за свой счет зарплаты работникам, которые сидят дома и смотрят сериалы… И отсутствие реальных мер поддержки от государства — налоговых каникул, компенсирующих выплат и так далее. Всё это закапывает российскую экономику все глубже и глубже в могилу. И как она будет оттуда выбираться совершенно непонятно.

Понятно одно — это будет очень долгий путь. Многие люди всю жизнь строили бизнес, вложили в него все имеющиеся деньги и теперь потеряют или уже потеряли. И очень многие уже не восстановятся никогда. И пополнят армию безработных, которая и так растет с каждым днем. А рабочие места наоборот сокращаются. Стало быть денег на рынке не будет, покупательная способность населения упадет ниже плинтуса, а значит не будут покупать товары у тех, кто еще держится. И они тоже начнут разоряться. Плюс даже те, у кого деньги будут, не будут спешить с ними расставаться.

Потребление будет сведено к минимуму. Люди будут экономить на всем, потому что сегодня всем, даже самым финансово неграмотным стало понятно как важно иметь финансовую подушку. И завтра этими подушками озаботятся все. А значит нет импульсным покупкам, нет излишествам и потребительскому разгулу. Деньги лежат в кубышках и на экономику не работают.

ИА REGNUM: Какой возможен самый неприятный финал?

При крайнем развитии такого сценария останется только государственный бизнес. Во всех отраслях, включая сферу услуг. Будем ходить в государственные столовые вместо кофеен, стричься в государственных парикмахерских и лечиться в государственных больницах. Ну, а как государство умеет управлять бизнесом мы все знаем. В столовые будем ходить по талонам, в парикмахерскую в очередь на месяц вперед, в больницу только за взятки.