Москва, , 18:48 — REGNUM Объём пассажирских авиаперевозок в России в январе-апреле 2020 года сократился на 29,5% в годовом выражении и составил 24,1 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В апреле, согласно данным ведомства, российские авиаперевозчики обслужили чуть более 771 тысячи пассажиров, что на 91,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот в минувшем месяце снизился на 93,2% и составил 1,586 млрд пассажирокилометров.

Сообщается, что наибольший показатель в апреле продемонстрировал «Аэрофлот», который перевёз 147,7 тысячи пассажиров (снижение на 95,2%). Компания Utair перевезла 65,7 тысячи пассажиров (-89,4%), «Россия» — 62 тысячи пассажиров (-92,2%), «Уральские авиалинии» — 41,7 тысячи пассажиров (-94%).