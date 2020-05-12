Тбилиси, , 16:35 — REGNUM

Определенные шаги в направлении поддержки сельского хозяйства мы уже предприняли, а сегодня министр сельского хозяйства представит новую посткризисную программу под названием «Забота о селе и забота о фермере», — заявил на презентации очередной посткризисной программы 12 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Он подчеркнул, что все посткризисные мероприятия должны проводиться с четким соблюдением рекомендаций медиков и что ношение масок, соблюдение социальной дистанции, личной гигиены и других правил — несложно, но обязательно для предотвращения новой вспышки коронавируса.

«В кризисный период особенно остро проявилось, что значит для страны продовольственная безопасность, что значит внутреннее производство агропродуктов. Это было очень болезненно для наших граждан как с точки зрения роста цен, так и с точки зрения элементарного снабжения страны. Это имеет и серьезный эффект трудоустройства. Как известно, сегодня большая часть наших граждан живет на селе, а сильное село означает сильную страну и сильное государство», — заявил Гахария.

По словам премьера, разработанная правительством программа основана как на оказании поддержки фермеру и фермерству, так и на внесении в фермерское хозяйство тех качественных признаков, которые должны повысить продуктивность сельского хозяйства.

«В результате осуществления этой программы аграрный процесс не должен быть остановлен ни на один день, а в стране не должно остаться необработанных земель. Для этого правительство разработало план увеличения финансирования тех программ помощи фермерам, которые уже осуществляются, и с другой стороны, план дополнительных посткризисных мероприятий», — заявил Гахария.

В рамках этого дополнительного плана каждый фермер, который имеет зарегистрированную землю, получит от государства субсидию в рамере 200 лари за 1 гектар. Кроме того, каждый фермер на один гектар получит 150 литров дизтоплива по цене на 1 лари дешевле рыночной.

«Вообще, цена дизтоплива для сельского хозяйства критически важна, и мы уже работаем над решением этой проблемы, и не только в период кризиса, но и на будущие годы. И могу гарантированно сказать, что цена агродизеля будет гораздо ниже цены дизтоплива на рынке», — пообещал Гахария.

По его же информации, все фермеры, а их сегодня насчитывается около 42 тысяч, будут освобождены от платежа за ирригацию земель сроком на 20 лет. Кроме того, государство оплатит фермерам 50% стоимости работ по обустройству теплиц, закупке техники или проведению оросительной системы.

«Все это вступит в силу с 20 мая. Это малая часть той помощи, которую государство окажет селу и фермерам. Все эти виды помощи коснутся примерно 200 тысяч фермеров, а полный бюджет программы составит 300 млн лари», — сообщил премьер.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Грузии представило первую часть посткризисного плана, посвященную содействию сфере туризма.