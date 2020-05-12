Иерусалим, , 14:36 — REGNUM Израильская авиакомпания «Эль-Аль» получила государственную поддержку, о которой она просила. Об этом 12 мая сообщают «Вести» (Израиль).

Компания «Эль-Аль» оказалась под угрозой банкротства из-за прекращения полетов во время эпидемии коронавируса. Поэтому государственные гарантии на 400 млн долларов, согласованные минфином, станут реальным спасательным кругом для этой компании, если, конечно, «Эль-Аль» выполнит встречные требования. К ним относится и повышение рентабельности, и структурные реформы, и, что немаловажно, 100 млн долларов, которые будут вложены владельцами «Эль-Аль».

Кроме того, авиаперевозчику надлежит решить вопрос с долгами, возникшими из-за обновления парка авиалайнеров.

«Реструктуризация долга требуется для того, чтобы уменьшить выплаты в ближайшие 12 месяцев не менее чем на 150 млн долларов, — заявили в минфине. — Из-за покупки самолетов Boeing 787 Dreamliner долги «Эль-Аль» в 19 раз превысили ее активы».