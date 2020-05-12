Якутск, , 08:14 — REGNUM Наблюдательный совет АЛРОСА на заседании 6 мая рекомендовал выплатить дивиденды по результатам деятельности компании за 2019 год в размере 100% от свободного денежного потока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе алмазодобывающей компании.

Читайте также: АЛРОСА продала во Владивостоке алмазов почти на 12 млн долларов

По итогам деятельности компании за 2019 год Набсовет рекомендовал направить на выплату дивидендов 100% свободного денежного потока, который составил 47,65 млрд рублей. Это соответствует 6,47 руб. на акцию.

С учётом ранее объявленных дивидендов за первое полугодие 2019 г в размере 28,28 млрд рублей — 3,84 рубля на акцию — рекомендовано выплатить акционерам за второе полугодие 19,37 млрд рублей, или 2,63 рубля на акцию.

Независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал мнение об алмазодобывающей отрасли в целом и о дивидендах АЛРОСА.

«Ещё в 2019 году одна акция АЛРОСА стоила 106 рублей. Сегодня их стоимость упала на 41% и составляет всего 62,51 рубля.

Наблюдательный Совет АЛРОСА принял решение о выплате дивидендов за 2-е полугодие 2019 года по 2,63 рубля на акцию.

При этом бюджет Якутии получит 4,84 млрд рублей, а восемь районов республики — 1,55 млрд рублей, или по 194 млн рублей каждый.

Деньги немалые, учитывая почти полное падение спроса на рынке алмазов. Исключением являются только крупные алмазы, на добыче которых специализируется Lucara Diamond, которая при сравнительно небольших объёмах добычи алмазов до 400 тыс. карат, за счёт извлечения крупных камней имеет выручку на уровне подразделения или ГОКа таких гигантов, как De Beers и АЛРОСА. При этом добыча крупных камней за счёт алмазосберегающей технологии поставлена на поток. К настоящему времени добыто более 100 камней крупностью свыше 100 карат», — рассказал Юрий Данилов.

По словам эксперта, алмазные гиганты De Beers и АЛРОСА из-за отсутствия спроса на алмазном рынке в период пандемии коронавируса вынуждены останавливать добычу алмазов на своих месторождениях, а Lucara Diamond продолжает добычу, и спад по реализации будет не столь значительным. До 50% падения у гигантов, против 15−20% — у Lucara Diamond.

«АЛРОСА, возможно, реализует алмазы в Гохран России на сумму до 2 млрд долларов, и это будет спасительным для алмазодобывающей промышленности России и Якутии», — добавил кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года АЛРОСА во Владивостоке на международном аукционе по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) продала 123 алмаза общим весом 2205 карат. Выручка от продаж составила 11,9 млн долларов.