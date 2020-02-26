Владивосток, , 06:10 — REGNUM АЛРОСА во Владивостоке на международном аукционе по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата) продала 123 алмаза общим весом 2 205 карат. Выручка от продаж составила 11,9 млн долларов.

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В аукционе участвовали компании из Индии, Израиля, Арабских Эмиратов и Бельгии. Продано более 70% выставленных на торги драгоценных камней.

В 2019 году на подобном аукционе АЛРОСА реализовала 125 алмазов массой 2 090 карат на 9,1 млн долларов, пишут NEDRADV.

До конца 2020 года компания намерена провести во Владивостоке ещё два аукциона: в летом и осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, АЛРОСА добыла в Якутии на новом месторождении первый с начала отработки в 2018 году крупный ярко окрашенный кристалл алмаза.