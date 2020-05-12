Нью-Йорк, США, , 06:55 — REGNUM Возможно к концу 2020 года авиакомпании США восстановят до 50% пассажирских перевозок от объёма, который предшествовал пандемии нового коронавируса. Об этом глава компании Boeing Дэвид Кэлхун заявил в интервью NBC, отрывок из которого 11 мая телекомпания разместила на своей странице в Twitter этой телекомпании в понедельник.

По словам Кэлхуна, уровень авиаперевозок не восстановится на 100%, а в сентябре — вероятно не достигнет и 25%. Глава Boeing считает, что нормализация пассажирских перевозок в США будет сложной и длительной, при этом вполне возможно банкротство одного из крупнейших перевозчиков.

«Возможно, к завершению этого года мы приблизимся к 50%», — сказал он.

Напомним, в сентябре истекает срок действия экстренных мер, принятых правительством США для поддержки американской авиаиндустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, американские авиакомпании теряют более $10 млрд ежемесячно в связи с упавшим спросом на авиаперелёты из-за пандемии коронавируса нового типа. Несмотря на сокращение количества авиарейсов на 50%, за один рейс в самолёте летит в среднем около 17 пассажиров на внутренних перелётах, и 29 на международных.

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