Москва, , 16:33 — REGNUM Доплата будет введена для сотрудников социальных учреждений, заявил 11 мая российский президент Владимир Путин в обращении к согражданам.

Так, врачам в таких учреждениях будет сделана доплата в размере 40 тысяч в месяц, а в том случае, если эти сотрудники оказывают помощь больным с COVID-19 — то 60 тысяч.

Кроме того, будут сделаны выплаты другим соцработникам таких учреждений, например, пансионатов. Глава государства дал соответствующее распоряжение. Это доплата будет установлена с 15 апреля по 15 июля.

Читайте развитие сюжета: Путин назвал здоровье и безопасность людей главным критерием для властей