Киев, , 14:59 — REGNUM Украинские атомные электростанции (АЭС) работают на 53% от своей мощности. Об этом сообщило 11 мая издание «Наши гроши», ссылаясь на данные компании «Укрэнерго».

По состоянию на средину мая на максимуме электропотребления мощность АЭС составила 7,41 тыс. МВт, что является минимальным значением аналогичного показателя за пять прошлых лет.

Мощность АЭС Украины продолжает снижаться на фоне общего падения потребления электричества, вызванного последствиями пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко заявил что сокращение атомной электрогенерации на Украине происходит целенаправленно, в интересах бизнесмена Рината Ахметова.

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