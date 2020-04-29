Киев, , 11:25 — REGNUM Украина остановит три энергоблока атомных станций (АЭС) и ограничит мощность семи других, чтобы снизить производство электроэнергии наполовину. Соответствующий документ опубликовал экс-депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 29 апреля на своём Telegram-канале.

По его мнению, будут остановлены второй и шестой энергоблоки Запорожской АЭС и третий блок Ровенской АЭС общей мощностью 3000 МВт

Бывший депутат уверен, что данное решение было принято в интересах бизнесмена Рината Ахметова, владеющего угольными и солнечными электростанциями Украины.

«Остановка атомных блоков приведёт к тому, что не надо останавливать работающие на высоком «зелёном» тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции… правильно, тоже Ахметова», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что на Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере энергетики. В частности, у компании «Энергоатом» долгое время нет руководства. Компания находится на грани банкротства и вскоре может перестать платить своим работникам зарплату.

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