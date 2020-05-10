Москва, 10 мая 2020, 12:05 — REGNUM Правительство России выделило 81,2 млрд рублей на помощь малым и средним предприятиям, пострадавших в результате эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Отмечается, что средства выделены из резервного фонда правительства. Документ подписан исполняющим обязанности премьер-министра России Андреем Белоусовым.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в России начали работать меры второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время правительство РФ разрабатывает третий и четвёртый пакеты мер поддержки.
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