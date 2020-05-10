Пало-Альто, США, , 02:13 — REGNUM Компании Tesla в ближайшее время может перенести штаб-квартиру из города Пало-Альто (Калифорния, США) в другой штат, написал 9 мая основатель компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

«Tesla немедленно перенесет свою штаб-квартиру, а также все будущие программы в Техас или Неваду», — объявил он.

В качестве причины для резкого переезда главного офиса компании Маск назвал сохраняющийся запрет властей на возобновление работы завода компании во Фримонте в связи с распространением коронавируса.

По его словам, продление до конца мая санитарных ограничений, непосредственно влияющих на работу предприятия в Кремниевой долине, стало «последней каплей».

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