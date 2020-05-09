Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отнесся к рекордно высокому уровню безработицы в стране как к «вполне ожидаемому». Об этом он сказал в интервью Fox & Friends 8 мая.

Согласно данным министерства труда, опубликованным в тот же день, американская экономика потеряла 20,5 миллиона рабочих мест в апреле.

Пандемия коронавируса вынудила предприятия закрываться, а работников оставаться дома, в результате чего уровень безработицы взлетел до 14,7% в прошлом месяце, что является рекордным показателем.

«Это вполне ожидаемо. Тут нет ничего удивительного. Все это знают», — сказал Трамп и поклялся, что экономика восстановится после того, как бизнесу будет позволено вновь открыться. «Нам пришлось его закрыть, а это искусственно. Мы его искусственно закрыли. Все эти рабочие места вернутся, — сказал он.