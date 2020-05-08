Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Переговоры на острые темы — нефть и пандемия — провели американский президент Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщил 8 мая зампресс-секретаря Белого дома Джадд Дир в Twitter.

Оба политика, отмечает американский чиновник, в ходе беседы пришли к выводу о необходимости стабилизации мировых энергетических рынков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп в конце апреля заявил, что не позволит американскому нефтяному сектору разориться.

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