Берлин, , 22:18 — REGNUM Пиво, непроданное из-за введения ограничений в связи с эпидемией коронавируса, раздала бесплатно всем желающим одна из пивоварен в Германии. Об этом 8 мая сообщает Reuters.

В связи с введением ограничений пивоварня приостановила поставки пенного напитка в рестораны, кафе и отели, закрытые на период карантина. К середине мая требуется освободить резервуары, занятые пивом, для приготовления свежей партии, однако продать все запасы со складов некому.

Владелец пивоварни принял решение о бесплатной раздаче пива всем желающим. В день раздачи у здания пивоварни собрались все желающие получить бесплатное пиво. При этом все пришедшие были в масках и строго следили за соблюдением дистанции.

За несколько часов работники пивоварни раздали более двух с половиной тысяч литров пива и полностью опустошили резервуары под новую партию свежесваренного напитка. Владелец пивоварни пояснил, что был рад преподнести согражданам такой подарок, и выразил надежду на то, что попробовавшие его пиво будут рекомендовать напиток знакомым и таким образом продажи пива с его пивоварни в магазинах возрастут.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии пивовары раздают пиво, которое не смогли продать