Ульяновск, , 16:20 — REGNUM В Ульяновской области депутаты регионального парламента поддержали проект регионального бюджета-2020 в новой редакции. Он предполагает сокращение доходов, увеличение расходов и наращивание дефицита бюджета, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

В проект бюджета включены дополнительные поступления из федеральной казны в размере 308,6 млн рублей.

В то же время из-за убытков субъектов малого и среднего бизнеса собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) региональной казны прогнозно уменьшаются на 1,8 млрд рублей, из них поступления от налог на прибыль организаций сокращаются на 661,5 млн рублей, НДФЛ — на 454 млн рублей, акцизов на крепкий алкоголь — на 275,7 млн рублей, налога на имущество организаций — на 214,5 млн рублей, перечисления по упрощенной системе налогообложения — на 182,2 млн рублей.

Расходы сокращаются на 948 млн рублей за счёт оптимизации трат на обеспечение деятельности министерств и ведомств, командировки и проведение ряда мероприятий.

«Доходная часть областной казны уменьшена более чем на 1,4 млрд рублей и составила порядка 65,57 млрд рублей. Расходная часть выросла на 2,04 млрд рублей, достигнув почти 70 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета Ульяновской области составил более 4,4 млрд рублей, увеличившись на 3,5 млрд рублей», — цитируют в пресс-службе заявление исполняющей обязанности министра финансов Ульяновской области Ларисы Жариновой.

Региональные власти планируют дополнительно привлечь кредитные средства.

Напомним, ранее в Ульяновской области для 19 отраслей ставки по упрощённой системе налогообложения сокращаются с 15% до 5% и с 6% до 1%. Также устанавливаются налоговые льготы в размере 1% аптечным организациям, снижаются ставки налога на имущество для собственников крупных торговых центров и нежилых помещений. Будет снижен налог на имущество для собственников торговых центров и нежилых помещений, если они получили статус приоритетного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры при условии тренировок на открытом воздухе. Предприятия могут возобновить работу на заявительной основе при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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