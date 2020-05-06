Ульяновск, 6 мая 2020, 16:20 — REGNUM В Ульяновской области депутаты регионального парламента поддержали проект регионального бюджета-2020 в новой редакции. Он предполагает сокращение доходов, увеличение расходов и наращивание дефицита бюджета, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.
В проект бюджета включены дополнительные поступления из федеральной казны в размере 308,6 млн рублей.
В то же время из-за убытков субъектов малого и среднего бизнеса собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) региональной казны прогнозно уменьшаются на 1,8 млрд рублей, из них поступления от налог на прибыль организаций сокращаются на 661,5 млн рублей, НДФЛ — на 454 млн рублей, акцизов на крепкий алкоголь — на 275,7 млн рублей, налога на имущество организаций — на 214,5 млн рублей, перечисления по упрощенной системе налогообложения — на 182,2 млн рублей.
Расходы сокращаются на 948 млн рублей за счёт оптимизации трат на обеспечение деятельности министерств и ведомств, командировки и проведение ряда мероприятий.
Региональные власти планируют дополнительно привлечь кредитные средства.
Напомним, ранее в Ульяновской области для 19 отраслей ставки по упрощённой системе налогообложения сокращаются с 15% до 5% и с 6% до 1%. Также устанавливаются налоговые льготы в размере 1% аптечным организациям, снижаются ставки налога на имущество для собственников крупных торговых центров и нежилых помещений. Будет снижен налог на имущество для собственников торговых центров и нежилых помещений, если они получили статус приоритетного.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры при условии тренировок на открытом воздухе. Предприятия могут возобновить работу на заявительной основе при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
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