Москва, , 17:53 — REGNUM В резервный фонд правительства России будет направлено 32,691 млрд рублей бюджетных средств, не израсходованных в 2019 году. Соответствующее распоряжение и.о. председателя правительства Андрея Белоусова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в минувшем году на было израсходовано 24,54 млрд рублей субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение Почти 117 млн рублей не было использовано в рамках программы по созданию дополнительных мест в яслях. Источник остальной части средств не уточняется.

В соответствии с распоряжением Министерство финансов России должно внести изменения в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2020 год, предусматривающие увеличение объёма резервного фонда правительства на указанную сумму.