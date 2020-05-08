Киев, , 13:16 — REGNUM С января по апрель 2020 года в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) закачали 2,318 млрд кубических метров газа, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба госкомпании «Укртрансгаз».

Отмечается, что 24% от объёма закачки или 551 млн куб. метров закачали иностранные торговцы. Это объясняется высокой загрузкой газохранилищ Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что с января по апрель 2020 года транзит газа через Украину сократился на 47% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

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