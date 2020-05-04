Киев, , 21:29 — REGNUM Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в период с января по апрель 2020 года упал на 47%. Об этом сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

В компании сообщили, что в целом в период с января по апрель текущего года транзит газа через украинскую ГТС составил 15,5 млрд кубометров. Это на 47% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и на 40% меньшей по сравнению со средним значением данного периода за 2014−2019 годы.

Также в компании «Оператор ГТС Украины» подчеркнули, что с начала 2020 года украинские мощности транзита газа из России полностью оплачены российским Газпромом.