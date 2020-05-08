Москва, , 07:28 — REGNUM Законопроект, направленный на поддержку экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса и спада экономики, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Предполагается, что Госдума обсудит законопроект на пленарном заседании 12 мая.

Инициатива, в частности, предполагает расширение перечня сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом». Это сферы, деятельность в которых регулируется Трудовым кодексом в части аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда; туризм — например, продлевается срок свидетельства о присвоении гостинице, горнолыжной трассе или пляжу определенной категории — звезд.

Предполагается, что правительство расширит перечень государственных и муниципальных услуг, получить которые можно будет дистанционно.

Банкротство

Вводятся уточнения в законодательство о банкротстве. Так, правительством ранее был введен мораторий сроком на шесть месяцев на подачу кредиторами заявления о признании банкротом в отношении отдельных должников. Для выхода из трудной финансовой ситуации компаний, в отношении которых был введен указанный мораторий, предлагается дополнить положениями, в соответствии с которыми если в период действия моратория по заявлению должника, на которого распространяется действие моратория, введена процедура наблюдения или реструктуризации долгов гражданина, такой должник при соблюдении определенных критериев вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной рассрочки. Судебная рассрочка предоставляется судом с учетом ряда условий и сроков. Судебная рассрочка распространяется на требования всех кредиторов, в том числе не включенных в реестр требований кредиторов.

Туризм

Предлагается наделить правительство страны полномочием не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать размер указанного ежегодного взноса. Кроме того, законопроектом предусматривается возможность для туристов вернуть денежные средства, уплаченные за туристский продукт, как от туроператора, так и от турагента.

Законопроектом также предусмотрено наделение правительства полномочием по установлению особенностей отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения, в том числе в части порядка, сроков и условий возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.

Медицина

Законопроектом предусматривается наделение правительства РФ полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Перепись населения

Законопроектом предлагается приостановить до 31 декабря 2021 г. действие закона о сроках проведения Всероссийской переписи населения. Сейчас установлена периодичность проведение переписи раз в десять лет.

Малый бизнес

Законопроектом предусматривается право правительства РФ устанавливать исключения, позволяющие оказывать финансовую поддержу субъектам малого и среднего предпринимательства, в случае если они помимо основной деятельности также осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

Кроме того, законопроектом предусмотрены особенности формирования Единого реестра субъектов МСП в 2020 году, направленные на обеспечение возможности включения в реестр хозяйствующих субъектов, соответствующих указанным требованиям, но не предоставивших в 2019 году налоговую отчетность в установленные сроки, при условии ее предоставления до 31 мая 2020 г.

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