Ашхабад, 7 мая 2020, 22:13 — REGNUM Представители Всемирного банка обсудили с руководством госбанка внешнеэкономической деятельности Туркмении вопросы сотрудничества в рамках соглашения «Платные консультативные услуги», передают туркменские СМИ.
Участники переговоров акцентировали внимание на возможности выделения инвестиций Всемирным банком для частных финансовых учреждений, предприятий и компаний Туркмении.
Также туркменские чиновники и представители Всемирного банка обменялись мнениями о перспективах расширения партнерских отношений в контексте реформы негосударственного сектора экономики Туркмении.