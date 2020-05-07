Ашхабад, , 22:13 — REGNUM Представители Всемирного банка обсудили с руководством госбанка внешнеэкономической деятельности Туркмении вопросы сотрудничества в рамках соглашения «Платные консультативные услуги», передают туркменские СМИ.

Участники переговоров акцентировали внимание на возможности выделения инвестиций Всемирным банком для частных финансовых учреждений, предприятий и компаний Туркмении.

Также туркменские чиновники и представители Всемирного банка обменялись мнениями о перспективах расширения партнерских отношений в контексте реформы негосударственного сектора экономики Туркмении.