Ашхабад, , 19:56 — REGNUM Из-за нарастающего дефицита продовольствия в государственных магазинах столицы Туркмении ужесточили лимит на отпускаемые населению продовольственные товары, передает «Азатлык».

По словам местных жителей, теперь в госмагазинах продают не более одного куриного окорочка и литра растительного масла в один руки. И только при условии, что в качестве «нагрузки» к ним пойдет какой-нибудь не пользующийся спросом товар, к примеру — нут или кисель по завышенной цене.

Отмечается, что нехватка продовольствия также приводит к тому, что в очереди к государственным магазинам туркменистанцы начинают выстраиваться уже ранним утром, а зачастую даже вечером предыдущего дня.

Также местные жители жалуются на то, что в некоторых магазинах продавцы не выдают чек покупателям, расплачивающимся банковскими картами, а потом выясняется, что с карты при покупке списывают сумму, превышающую стоимость приобретенных товаров.

Сейчас в государственных магазинах литр растительного масла стоит 13 манатов (275 рублей), килограмм куриных окорочков — 10 манатов (211 рублей), а килограмм сахара — 7 манатов (148 рублей).

В то же время в частных торговых точках цены значительно выше: масло — 35 манатов (740 рублей), окорочков — 25 манатов (529 рублей), а сахара — 9 манатов (190 рублей).

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