Иерусалим, , 20:35 — REGNUM По данным, которые обнародовал израильский минфин, большая часть потерявших работу из-за коронавируса относилась к низкооплачиваемым, сообщают «Вести» (Израиль).

Среди безработных и отправленных в принудительный отпуск оказались прежде всего те израильские трудящиеся, которые и до эпидемии не могли похвастать высокими зарплатами. Особенно это касается отраслей, где зарплаты традиционно были низкими, но даже и в других, более высоко оплачиваемых сегментах израильской экономики, первыми теряли работу самые низкооплачиваемые сотрудники.

А лидируют в этом рейтинге пострадавших те, кому «повезло» до эпидемии работать не просто на низкооплачиваемой должности, но еще и в маленькой по израильским меркам компании. Но нет худа без добра, на основании собранных данных минфин Израиля обещает разработать программу поощрения предприятий, которые станут максимально эффективно возвращать безработных в строй.