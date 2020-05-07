Москва, , 12:49 — REGNUM Очередной пакет мер, призванных поддержать бизнес и население в условиях вызванного эпидемией коронавируса кризиса, обсудило на заседании 7 мая правительство РФ. Заседание провел и.о. премьер-министра Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба правительства.

На заседании был представлен пакет поправок, нацеленных на создание условий для оперативного реагирования на возникшие вызовы. Новый пакет мер поручил подготовить на совещании с главами регионов 28 апреля российский президент Владимир Путин, позднее глава правительства Михаил Мишустин поручил внести проект документа в правительство до 5 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство уже приняло два пакета мер по поддержке населения и предпринимателей. В их числе — отсрочки для предпринимателей по арендным и налоговым платежам, отсрочки по кредитам и займам для граждан, чьи доходы серьёзно сократились на фоне кризиса.

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