Москва, , 12:55 — REGNUM Всё больше стран постепенно возобновляют экономическую деятельность. На этом фоне нефть начала менять тенденцию в сторону роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В частности, нефть марки Brent вернулась выше $31 за баррель. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказало начало реализации сделки по ограничению добычи в рамках ОПЕК+.

Отдельно стоит отметить, что, судя по статистике темпы заполняемости нефтехранилищ начали замедляться. Компания Genscape сообщила о росте запасов нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, всего на 1,8 млн баррелей.

Если официальные данные подтвердят эту цифру, этот прирост окажется наименьший с середины марта.

Сегодня, 6 мая, в центре внимания нефтяного рынка будут данные минэнерго США об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов на прошлой неделе.

Нефть Brent вернулась к уровням начала апреля. В рамках бычьего тренда следующей целью является обновление локального максимума — $36,40 за баррель.

Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов может подтолкнуть котировки в этом направление уже сегодня», — считает эксперт.

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