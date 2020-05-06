Киев, , 11:12 — REGNUM Министерство энергетики Украины подтвердило, что в ведомстве изучают возможность майнинга криптовалют с помощью мощностей АЭС страны.

Соответствующее заявление обнародовано 6 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство поясняет, что сейчас на Украине возник профицит производства электроэнергии, который обусловлен влиянием пандемии коронавируса.

«Имея профицит атомной генерации, один из современных инструментов использования избыточной электроэнергии — направление ее на майнинг криптовалюта. Это не только позволяет сохранить гарантированное нагрузки на АЭС, но и даст возможность предприятиям привлечь дополнительные средства. То есть открывает путь к принципиально новой экономике, новым подходам, новой системе рынка», — говорится в заявлении ведомство.

Минэнерго отмечает, что специалисты ведомства сейчас рассматривают возможность создания центров обработки данных рядом с АЭС.

ИА REGNUM напоминает, что накануне несколько депутатов Рады обнародовали копию поручения врио министра энергетики Ольги Буславец в адрес «Энергоатома» (оператор всех АЭС Украины), в котором ИА REGNUM. Документ был обнародован на фоне информации о том, что правительство Украины специально приостанавливает работу ряда блоков АЭС Украины ради якобы усиленной работы предприятий «зеленой» энергетики.