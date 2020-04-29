Киев, , 10:58 — REGNUM Украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко заявил о планах и.о. министра энергетики Ольга Буславец остановить несколько блоков атомных электростанций ради работы предприятий «зеленой» энергетики, принадлежащих олигарху Ринату Ахметову.

С таким заявлением экс-депутат выступил сегодня, 29 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лещенко утверждает, что в госкомпанию «Энергоатом» (оператор всех АЭС Украины) уже отправлена «разнарядка» о полной остановке трёх блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства ещё на 5 блоках (всего на АЭС Украины 15 блоков).

По его словам, остановка как минимум двух атомных блоков запланирована на 10 мая.»Это приведёт к тому, что не надо останавливать работающие на высоком «зелёном» тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции… правильно, тоже Ахметова», — добавил бывший депутат.

Лещенко утверждает, что данный вопрос известен и уже «набирает резонанс» в посольствах западных стран.

Официальных комментариев от «Энергоатома» и министерства энергетики по данному вопросу в настоящий момент нет.