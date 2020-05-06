Новокуйбышевск, Самарская область, , 10:44 — REGNUM Предприятие погасило долг по налогам в размере 1,2 млн рублей после вмешательства судебных приставов в Самарской области. Об этом 6 мая сообщает пресс-служба областного управления федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в службу судебных приставов г. Новокуйбышевск поступил исполнительный документ, поскольку организация вовремя не оплатила налоги.

Приставы установили, что у предприятия есть автомашины, в отношении их было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.

Отмечается, что после этого руководство фирмы закрыло долг по налогам в полном объеме. В настоящее время все ограничения с имущества компании сняты.

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