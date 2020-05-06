Москва, , 10:25 — REGNUM Российская валюта 6 мая незначительно укрепляется на фоне растущей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Все больше государств ослабляют карантинные меры и возобновляют бизнес-активность, благодаря чему опасения касательно возможных проблем в глобальной экономике заметно ослабли, что в перспективе также должно увеличить спрос на топливо.

Кроме того, положительное влияние оказывает и начало фактического исполнения сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, а также снижение спроса на иностранную валюту вследствие сокращения спроса на импорт.

С сегодняшнего дня на рынки должны вернуться продажи валюты со стороны Центробанка РФ, а значит курс рубля вполне может продолжить рост вплоть до 73,40 за доллар.

Участники рынка продолжат реагировать на динамику нефтяных цен, новости о коронавирусе, а также сигналы из США и КНР, чьи отношения вновь ухудшаются из-за спора вокруг истинных виновников начала пандемии», — считает эксперт.

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