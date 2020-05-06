Москва, , 03:24 — REGNUM Залогом более эффективных решений на нефтяном рынке является участие в новом соглашении ОПЕК+ всех нефтедобывающих стран, включая США. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости».

Министр добавил, что даже в случае, если сделку по снижению нефтедобычи между странами удалось бы заключить в марте, то договоренности пришлось бы вскоре пересматривать, поскольку пандемия сильно уменьшила спрос на углеводородное сырье и нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля РФ, страны ОПЕК+ и ряд других государств договорились снизить объем добываемой в мире нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года.

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