Мадрид, , 15:21 — REGNUM Безработица в Испании вновь показала рост в апреле: число безработных составило 5,2 миллиона, сообщает AMNA 5 мая. Проблема связывается с жесткими ограничительными мерами из-за коронавируса, которые оказали резко негативный эффект на экономику страны.

Количество людей в Испании, которые были зарегистрированы в качестве безработных, выросло на 7,9% в апреле по сравнению с мартом, — это 283 тысячи человек. Сейчас, по данным испанского министерства труда, 3,8 миллиона испанцев находятся без работы, сообщил сегодня департамент труда. Причем в марте тоже был рост этого показателя — на 9,3%.

Размер пособий, которые выплачиваются 5,2 миллиона людей, вырос в апреле на 207% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года и достиг 4,5 млрд евро.

Согласно данным, направленным Испанией в Брюссель с экономическими прогнозами, включая работников, находящихся в отпуске, и тех, кто находится в отпуске по медицинским показаниям, в настоящее время от государства зависит до 7 миллионов человек, то есть почти 30% трудоспособного населения.