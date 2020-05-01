Москва, , 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза. Об этом сказано в постановлении правительства Российской Федерации от 30 апреля.

Речь идет о запрете на государственные закупки ряда промышленных товаров из-за рубежа. При этом госзакупки можно осуществлять в странах Евразийского экономического союза.

Также в постановлении сказано, что устанавливается запрет на допуск промышленных товаров происходящих из иностранных государств, которые предусмотрены перечнем, а также работ и услуг, выполняемых иностранными лицами для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства. Исключение опять же делается для стран Евразийского экономического союза.