Абуджа, , 15:10 — REGNUM Власти Нигерии объявили об открытии правительственных учреждений и банков, начиная с понедельника, 4 мая. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление президентской целевой группы по реагированию на коронавирус.

В соответствии с заявлением, открытие является частью поэтапного ослабления карантина в столице страны, Абудже, деловой столице страны, Лагосе, и штате Огун.

На первом этапе к работе в государственных учреждениях будут возвращаться сотрудники определенных должностей, чтобы избежать переполненности служебных помещений. Банки будут открыты с 08:00 до 14:00 по местному времени и будут следовать установленным правилам для обеспечения социального дистанцирования.

Координатор целевой группы Сани Алию заявил, что школы останутся закрытыми, а рестораны будут работать только на вынос. Общественному транспорту разрешено работать с 06:00 до 18:00 по местному времени.

Производителям и строительным площадкам также было разрешено возобновить работу, но с ограниченным числом работников.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назначил 4 мая датой ослабления ограничений в крупных городах, в которых в течение четырех недель действовал режим полного карантина. Ослабление ограничений будет осуществляться поэтапно в течение шести недель и будет координироваться целевой группой президента, сообщили журналисты.