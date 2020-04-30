Нью-Йорк, США, , 23:39 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 апреля в «красной зоне», на фоне негативных отчетов Tesla и Facebook, а также данных о росте безработицы.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 288,14 пункта (1,17%), до 24 345,72 пункта. Диапазон торгов Dow составил 24 186,90 — 24 585,57 пункта.

S&P 500 упал на 27,08 пункта (0,92%), до 2.912,43 пункта, диапазон 2892,47 — 2930,91 пункта. Nasdaq упал на 25,16 пункта (0,28%), до 8889,55 пункта, диапазон 8825,83 — 8926,11 пункта.

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