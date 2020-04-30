Лондон, 30 апреля 2020, 20:20 — REGNUM Авиакомпания British Airways обнародовала планы по увольнению четвертой части своих пилотов из-за кризиса, 30 апреля сообщает агентство Reuters.
По сообщению IAG, владельцев British Airways, компания намерена сократить 1130 из 4346 своих капитанов и вторых пилотов в рамках масштабной реструктуризации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что British Airways планирует уволить до 12 из 42 тыс. своих сотрудников.
Читайте также: British Airways сокращает четверть персонала