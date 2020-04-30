Москва, , 12:56 — REGNUM Российский рубль на торгах на внутреннем валютном рынке 30 апреля продолжает раскручивать спираль роста благодаря возродившемуся интересу зарубежных инвесторов к российским гособлигациям и предпосылкам восстановления цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Курс доллара к полудню опускается на 0,4%, до минимума с 16 марта в 72,70 руб., курс евро — на 0,5%, до минимума с 9 марта в 79,10 руб. Аукционы Минфина по размещению ОФЗ показали, что правительство может опираться на долговой рынок в качестве источника финансирования возросших расходов для устранения последствий пандемии коронавируса.

Два выпуска позволили привлечь 134,1 млрд руб., при этом неудовлетворенными остались заявки еще на 55,4 млрд руб. Последняя статистика Банка России показала, что по итогам недели с 17 по 23 апреля нерезиденты увеличили свою долю на рынке гособлигаций до 31%, нарастив инвестиции на 51,3 млрд руб.

Толчком к этому стали сигналы главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что на следующем заседании 19 июня ключевая ставка может быть снижена еще на 50 б. п., до 5,00%. Иными словами, у зарубежных участников рынка пока сохраняются позитивные настроения на финансовых рынках в мире, есть хороший шанс заработать на росте стоимости ОФЗ, от чего они едва ли захотят отказаться.

Тем более что в настоящий момент уже не так выражены риски обесценения российской валюты. Во-первых, помогает сам ЦБ РФ своими интервенциями — 27 апреля на эти цели было потрачено 20,4 млрд руб. Во-вторых, ситуация на рынке энергоносителей может в перспективе улучшиться.

Глава Международного энергетического агентства призвал ускорить сокращение добычи странами ОПЕК+, поскольку уже к июню может не остаться свободных мощностей в нефтехранилищах. Однако уже началось естественное сокращение добычи под влиянием низких цен — вчерашняя статистика от минэнерго США показала, что показатель производства нефти в этой стране за последние четыре недели сократился на 1 млн барр./сутки, до 12,1 млн барр./сутки.

Участники рынка не исключают повторения «отрицательных» цен в поставочных июньских фьючерсах на сорт WTI, однако дальше уже достигнутые соглашения по сокращению добычи на 20 млн барр./сутки смогут восстановить баланс цен и вернуть нефть к $40 к концу 2020 года — в I полугодии 2021 года.

Эти два фактора, стабилизация цен на нефть и ожидания снижения Банком России ключевой ставки будут поддерживать рубль на торгах в мае. Укрепление с высокой вероятностью будет продолжено — курс доллара может опуститься до 71 руб., курс евро — до 77 руб.

Однако с течением времени, ближе к лету ситуация станет уже менее однозначной, хотя относительная благоприятная ситуация может сохраниться вплоть до заседания Банка России 19 июня.

В дальнейшем рубль утратит этот драйвер роста и будет более восприимчив к изменениям внешней конъюнктуры, которая к тому времени может ухудшиться, поскольку для дальнейшего роста рисковых активов потребуется радикальное улучшение ситуации в мировой экономике, чего ждать быстро, увы, не приходится», — пояснил эксперт.

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