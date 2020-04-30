Тбилиси, , 13:58 — REGNUM Правительство Грузии будет стремиться открыть границы страны, как можно раньше. Об этом 30 апреля журналистам заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава после онлайн-совещания с представителями туристического бизнеса.

Глава экономического ведомства отметила, что нужно добиться того, чтобы туриндустрия в Грузии снова стала прибыльной.

«Мы настроены весьма оптимистично с той точки зрения, что Грузия будет одной из первых стран, которые победят эпидемию и откроют границы», — сказала Турнава.

Он также отметила, что ведется работа по созданию программы поддержки туристическому сектору и его дальнейшего стимулирования. Министр обещала продолжить встречи с представителями туристических компаний.

Напомним, экономика Грузия на протяжении нескольких последних стала зависимой от туристического сектора в ущерб производственному. Пандемия коронавируса привела к тому, что туризм полностью прекратился.

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