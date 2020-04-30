Москва, , 11:18 — REGNUM Идея замены выплат по авиабилетам ваучерами не выдерживает критики. Как заявил 30 апреля ИА REGNUM эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам пассажиров, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, данное решение противоречит российскому законодательству.

«Было бы гораздо более правильно поддержать авиакомпании со стороны правительства, чтобы граждане получили выплаты по тем билетам, которые они приобрели. Нам видится, что всё это сделать можно, более того — это поддержит граждан в сложной эпидемиологической ситуации, даст им деньги на какие-то определённые расходы, которые им крайне необходимы», — пояснил Зотов.

По его словам, нынешний формат выдачи ваучеров вызывает критику со стороны пассажиров, так как получается, что авиакомпании будут кредитоваться гражданами, а не банками и государством.

Напомним, что еще в марте российские авиакомпании по решению правительства прекратили все международные рейсы. Такая необходимость вызвана мерами по борьбе с коронавирусом. Пассажиры должны получить за отмененные перелеты свои средства. Компания «Аэрофлот» решила разработать программу, согласно которой вместо денежных средств пассажиры получат ваучеры на будущий перелет на всю оплаченную сумму неиспользованной перевозки.