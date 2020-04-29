Пенза, , 16:53 — REGNUM В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Пензенскую область поступила новая лесопожарная техника. Два комплекса на базе автомобиля ГАЗ-330 813, два трала для перевозки тяжелой техники будут переданы в лесопожарный центр для тушения огня на территории региона.

За последние два года центр доукомплектовали пятью тракторами МТЗ-82 с плугами, из подведомственных лесничеств передано семь колесных тракторов, приобретено 359 ранцевых огнетушителей, восемь лесопожарных комплексов, 16 плугов, 17 бензомоторных пил, восемь радиостанций, 17 тракторов МТЗ-82. Также в 2020 году закуплен один тягач «КамАЗ», который поступит в ближайшее время.

Из федерального бюджета выделено 44,08 млн рублей, в том числе на приобретение лесопожарной техники 27,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Это финансирование позволило закупить четыре грузопассажирских автомобиля с противопожарным оборудованием, одного седельного тягача, два полуприцепа тяжеловоза, три тракторных пожарных прицепов-цистерн с противопожарным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля на территории Пензенской области в 19-ти муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим.

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