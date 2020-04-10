Пенза, , 19:57 — REGNUM По состоянию на 10 апреля на территории Пензенской области в 19-ти муниципальных образованиях введен особый противопожарный режим, а именно в Малосердобинском, Бессоновском, Лопатинском, Пензенском, Каменском, Кузнецком, Пачелмском, Никольском, Иссинском, Бековском, Спасском, Тамалинском, Шемышейском, Нижнеломовском, Мокшанском, Лунинском, Сердобском районах, а также в городах Заречный и Каменка. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Особый противопожарный режим введен на этих территориях в связи с повышенной пожарной опасностью из-за неблагоприятных климатических условий (жаркая, сухая и ветреная погода), а также с необходимостью стабилизировать обстановку с пожарами, гибелью и травмированием людей на пожарах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 9 апреля в Пензенской области ликвидировано семь лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 33,231 га.

С 9 апреля особый противопожарный режим действует на территории шести районов области: Нижнеломовского, Лопатинского, Лунинского, Каменского, Малосердобинского и Тамалинского районов. Ещё в семи районах региона особый противопожарный режим введён на территории нескольких сельских поселений.

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